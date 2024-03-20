



Арабские СМИ: соглашение о заложниках - на грани провала

Согласно сообщению, опубликованному сегодня утром (20 марта) в Arab World Press, соглашение между Израилем и ХАМАСом об освобождении 40 заложников в обмен на шестинедельную паузу в боевых действиях почти согласовано, но один пункт остается в центре спора.



Издание пишет, что ХАМАС проявил гибкость в отношении списка тех, кого планируется освободить из израильских тюрем, однако настаивает на возвращении жителей северной части Газы в свои дома, а Израиль отказывается это делать.



Напомним, на этой неделе сообщалось, что, согласно предложенному плану, первый этап включает освобождение женщин, детей, пожилых и больных похищенных - в обмен на 700-1000 палестинских заключенных.