



Анналена Бербок отправится на Ближний Восток на следующей неделе

Анналена Бербок отправится в Израиль в понедельник сразу после встречи министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел.



По прибытии в Израиль Бербок, которая несколько раз посещал этот регион с начала войны, выступит с речью на конференции по безопасности в Герцлии. Во вторник она проведет переговоры с премьер-министром Палестинской автономии Мохаммедом Мустафой в Рамалле. Она также встретится с министром иностранных дел Исраэлем Кацем в Иерусалиме.



Затем Бербок отправится в Ливан для переговоров с официальными лицами в Бейруте, включая министра миграции.



Обсуждения министра с официальными лицами будут сосредоточены на "войне в Газе и продолжающейся катастрофической гуманитарной ситуации", а также на "вопросе о том, как может выглядеть будущее, которое позволит израильтянам и палестинцам жить вместе в безопасности", сообщила пресс-секретарь министерства.