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Аббас пожаловался Шольцу на "израильскую агрессию"
16.08.2022 17:51 Ольга Белозерова

Аббас пожаловался Шольцу на "израильскую агрессию"

Сегодня лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как сообщает WAFA, Аббас прибыл в Берлин с официальным визитом вчера вечером.

На встрече Аббас и Шольц обсудили "способы защиты решения о создании двух государств". 

Кроме этого, Аббас "проинформировал канцлера Германии о продолжающейся израильской агрессии против палестинского народа и его имущества", о "беспрецедентном ускорении заселения и захвате земель".

Также они обсудили последние политические события в регионе, усилия по возрождению мирного процесса и двусторонние отношения между двумя странами.

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