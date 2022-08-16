



Аббас пожаловался Шольцу на "израильскую агрессию"

Сегодня лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем.



Как сообщает WAFA, Аббас прибыл в Берлин с официальным визитом вчера вечером.



На встрече Аббас и Шольц обсудили "способы защиты решения о создании двух государств".



Кроме этого, Аббас "проинформировал канцлера Германии о продолжающейся израильской агрессии против палестинского народа и его имущества", о "беспрецедентном ускорении заселения и захвате земель".



Также они обсудили последние политические события в регионе, усилия по возрождению мирного процесса и двусторонние отношения между двумя странами.