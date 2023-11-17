



150 иностранный врачей прибыли в Израиль

Первая волна из 7000 иностранных врачей, желающих помочь в условиях войны, прибыла в Израиль.



В тот момент, когда многие израильские врачи призваны на военную службу, организации в Израиле и за рубежом совместно с правительством определяют специалистов, наиболее необходимых больницам и клиникам.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Двенадцать тысяч врачей, медсестер и фельдшеров со всего мира сообщили Министерству здравоохранения, что они готовы прилететь в Израиль, чтобы добровольно оказать свои услуги в ходе продолжающейся войны с террористической группировкой ХАМАС.



Из 12 тыс. человек около 7 тыс. являются многопрофильными специалистами. Половина из них - из США, остальные - из других стран, включая Швецию, Канаду, Бельгию, Бразилию, Швейцарию и Новую Зеландию.



К настоящему времени более 150 из них приехали для оказания помощи.

