



Между призывом и отказом

Правительство Израиля столкнулось с новыми врагами. Они в некотором роде опаснее Ирана и ХАМАСа, потому что подрывают нашу боеспособность изнутри и бьют по самым болевым точкам. Несмотря на несхожесть и противоположные цели, они, как Сцилла и Харибда, две скалы в бушующем море, угрожают разнести в щепки и без того неустойчивый корабль коалиции.



Эти враги - закон о призыве и движение отказа от армейской службы. Первая инициатива исходит от ультраортодоксальных кругов, вторая - от левой молодежи, офицерского состава и противников судебной реформы.



Харедим хотят, чтобы в стране раз и навсегда был принят закон, приравнивающий изучение Торы к деятельности на благо государства и еврейского народа. Таков первый шаг на пути к полному освобождению ультраортодоксальной молодежи от службы в армии. Это уже не пожелание, а ультиматум, исходящий от Совета старейшин Торы. Если требование не будет выполнено сразу после осенних праздников, ультраортодоксальные фракции выйдут из коалиции уже в октябре и правительство падет, поскольку в этом случае оно «не имеет права на существование».



Движение отказа от армейской службы среди противников судебной реформы изначально не имело отношения к ультраортодоксам. Депутаты-харедим и сами старались держаться в стороне от баталий вокруг БАГАЦа, чтобы не вызывать огонь на себя. Тем не менее, именно закон о призыве грозит стать последней каплей, которая переполнит чашу терпения неформальной оппозиции. Не то чтобы светский Израиль и армейское командование так жаждут видеть в армии ешиботников. Официально речь идет о принципе равноправия, но дело не только в этом.



Протестный отказ оказался, пожалуй, единственным методом, который заставил правительство притормозить юридические новшества, и теперь все знают, какие рычаги надо использовать, чтобы успешно давить на власть. Начальник генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви уже заявил о необходимости сохранить народную армию; его слова можно расценить как готовность армейского истеблишмента принять бой, если Нетаниягу пойдет на поводу у харедим.



Да, ключ к решению проблемы находится в руках одного человека - Нетаниягу, и это, к сожалению, делает ее практически нерешаемой. Для Биби от этого правительства зависит слишком многое, по сути - вся его дальнейшая судьба. Он не может допустить развала коалиции в разгар левых демонстраций, с незаконченной реформой и незавершенным урегулированием с Саудовской Аравией, в преддверии слушаний по своему обвинению. Даже одержав победу на следующих выборах, он будет нуждаться в поддержке ультраортодоксов, чтобы осуществить все свои планы.



Если верны слухи о предполагаемом уходе Нетаниягу из политики (хотя наверняка те, кто их распускает, выдают желаемое за действительное), то все равно это произойдет не раньше, чем он добьется всех поставленных целей. Царь Биби мечтает войти в историю государства великим реформатором и создателем нового Ближнего Востока. Покинув свой пост сейчас, он скорее останется в народной памяти хитрым интересантом, который привел страну к конституционному кризису, вызвал раскол в обществе, уничтожил авторитет суда, разочаровал союзников и оппонентов. И к этому еще может добавиться развал армии.



Да, закон о призыве всего лишь закрепит существующую практику, но его символическое значение для общества трудно переоценить. Силовые структуры привыкли быть главным приоритетом государства, и не согласятся, чтобы их приносили в жертву политическим интересам. Утверждение закона о призыве станет сигналом для военных, несогласных с нынешним политическим курсом: с нами не считаются, пора действовать.



До сих пор армейские круги редко выступали против власти. Отдельные демарши были лишь исключением, подтверждающим правило. Но сегодня все чаще идут дискуссии о том, кого должны защищать армия и полиция: власть или демократию, правительство или закон? И даже: стоит ли участвовать в военных операциях, если их проводит антидемократическое правительство?.. Отсюда уже недалеко до саботажа и военного мятежа. Тот факт, что в армии немало сторонников правительства и юридической реформы, только обостряет ситуацию. Оба лагеря относятся друг к другу все более нетерпимо, а ведь у тех и у других в руках оружие…



Последствия происходящего могут быть такими страшными, что о них не хочется думать. Но даже если все ограничится политическими акциями, по имиджу ЦАХАЛа будет нанесен такой удар, что пострадает вся страна. За спорами о том, какой характер государства должен преобладать - еврейский или демократический, мы как-то забыли, что Израиль - государство военное, и это, возможно, его главная характеристика. Безопасность - наверное единственный вопрос, по которому в обществе еще сохраняется консенсус, чего нельзя сказать о демократии.



Что же делает Нетаниягу, находясь меж Сциллой и Харибдой, выбирая между потерей коалиции и разрушением армии? Он занимается тем, что умеет лучше всего, - торгуется и тянет время. Но те, от кого он сегодня зависит, не готовы ждать и уступать. Харедим понимают: более подходящего момента и более дружественной коалиции впредь может и не быть. Закон нужно принимать сейчас или никогда.



Недовольные политикой правительства в ЦАХАЛе тоже чувствуют, что настал их час. Присоединение армии к протестам, пусть даже на уровне отказничества и показательного ухода в отставку высших офицеров, вдохнет новую жизнь в движение за смену власти и, возможно, подарит ему шанс на успех.



У Биби есть в запасе только одно рискованное, но действенное средство - нагнетание вражды, углубление противоречий в обществе. В нынешней взрывоопасной обстановке, на фоне нескончаемого поиска виноватых, оно особенно эффективно. Пока люди считают, что все беды в стране - из-за поселенцев, отказников, правых, левых, олим, нелегалов (нужное подчеркнуть), политики могут спать спокойно. Так что у нашего непотопляемого премьера еще остается шанс пережить назревающую бурю и даже извлечь из нее выгоду.



