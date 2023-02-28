



СМИ: система безопасности Службы маршалов США была взломана

Служба маршалов США (USMS) подверглась взлому системы безопасности более недели назад, в результате которого была скомпрометирована конфиденциальная информация. Об этом сообщила NBC News в понедельник, 27 февраля, со ссылкой на нескольких высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов США.



"Пострадавшая система содержит конфиденциальную информацию правоохранительных органов, в том числе результаты судебных процессов, административную информацию и персональные данные, относящиеся к субъектам расследований Службы маршалов, третьим лицам и некоторым сотрудникам службы", - сообщил NBC представитель ведомства Дрю Уэйд.



