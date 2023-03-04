



Никки Хейли: Китай - "самый сильный и дисциплинированный враг" США

Коммунистический Китай — самый сильный и дисциплинированный враг, с которым когда-либо сталкивались Соединенные Штаты. Об этом заявила в пятницу кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли, пишет NDTV.



В своей речи на главном ежегодном мероприятии Республиканской партии американка индийского происхождения Хейли уделила внимание внешней политике Америки. В частности она заявила, что США не должны оказывать помощь странам. которые ненавидят это.



“Никогда в жизни я не думала, что американцы посмотрят в небо и увидят, что китайский воздушный шар шпионит за нами. Это было национальным позором“, — сказала она.



“Не заблуждайтесь: коммунистический Китай — самый сильный и дисциплинированный враг, с которым мы когда-либо сталкивались. Мы должны привлечь Китай к ответственности. Начнем с Covid. И прежде чем мы даже поговорим о картелях, нам нужно признать тот факт, что Китай тот, кто переправляет фентанил через нашу границу“, — сказала Хейли.



51-летняя Хейли объявила о своем участии в президентских выборах 14 февраля. С тех пор она привлекла внимание партии и национальной аудитории. Во время партийных праймериз она будет бороться против своего бывшего босса и бывшего президента Дональда Трампа. Она пока единственная женщина в президентской гонке 2024 года.



“Я не могу поверить, что Джо Байден позволяет, чтобы Китаю все сходило с рук. Китайские компании теперь владеют более чем 380 000 акров американской земли, часть из которых находится рядом с нашими военными базами. Что мы делаем?“, — сказала Хейли.



Китай считает, что эпоха Америки прошла, как и все враги США, сказала бывший губернатор Южной Каролины. “Но они ошибаются. Америка еще не прошла свой расцвет. Просто наши политики уже прошли его“, — сказала она.



Кроме того, в своем выступлении Хейли резко критиковала правящую Демократическую партию, назвав ее социалистической, а также президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис,



“Демократическая партия теперь является социалистической партией. Посмотрите, сколько денег налогоплательщиков потратил впустую Байден с тех пор, как вступил в должность”, — сказала она.



Социализм, по словам Хейли, ослабляет США в самый неподходящий момент. “Нам нужна экономика, которая сможет превзойти Китай. Но единственное соревнование, которого хотят демократы, — это, кто будет самым “спровоцированным”, — добавила она.



