



Канада ввела новые санкции против лиц и компаний, причастных к к поддержке войны

В четверг, 20 июля, Канада расширила санкционные списки лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, включая финансовые и телекоммуникационные компании.



Как заявили в правительстве Канады, вступил в силу новый пакет антироссийских санкций, направленный против юридических и физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, а также против деятелей культуры, выступивших с поддержкой российской агрессии против Украины.



"Канада вводит санкции против 21 организации, связанной с российским военно-промышленным комплексом, включая финансовые и телекоммуникационные компании", - указывается в сообщении.



В список были включены такие компании как МТС, "Мегафон", Tele2, "Тинькофф-банк", Yandex Pay, "Билайн", платежная система "Мир" и др.



Кроме того, были введены санкции против 20-ти физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, включая важных военных деятелей, которые вели активную деятельность в Африке и Украине, лиц, связанных с российским ядерным сектором.



Отдельно был обнародован санкционный список, включающий 19 физических лиц, которые используют свое искусство (музыку, актерское мастерство, кино) для пропаганды российского вторжения в Украину, а также лиц из сферы культуры и образования России, включая директоров музеев, которые причастны к повреждению или полному уничтожению культурных ценностей. на территории Украины.



В их число вошли Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Филлип Киркоров, Иосиф Пригожин и др.



Кроме того, Канада ввела санкции против четырех организаций, причастных к усилиям Кремля по "русификации" украинской культуры. В это число вошли Министерство культуры РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, ООО "Бесогон" и ООО "Реадовка.ру".