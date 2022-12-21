



Десятки тысяч жителей Калифорнии - без света после мощного землетрясения





На северном побережье Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате смертоносного землетрясения погибли два человека и 11 получили ранения, были повреждены дома, разрушены дороги и системы водоснабжения, а десятки тысяч жителей остались без электричества.



Помимо обрушения зданий, землетрясение привело к потере электричества примерно в 79 тысячах домов и предприятий страны. Компания "Pacific Gas and Electricity" заявила, что восстановление электроснабжения и устранение всех опасностей может занять еще несколько дней.



Мощный толчок, произошедший в прохладной темноте в 2:34 утра по тихоокеанскому времени, повредил мосты и дороги, обрушил стены и дымоходы и отключил электричество более чем у 70 000 потребителей коммунальных услуг в округе Гумбольдт. К вечеру электричество было восстановлено примерно для половины этих потребителей, но около 34 000 все еще оставались без электричества, по данным компании Pacific Gas and Electric, а некоторые районы округа остались без водоснабжения и основных транспортных путей.



Центр землетрясения находился недалеко от берега, примерно в 12 милях к западу от поселка Ферндейл и более чем в 200 милях к северу от Сан-Франциско, в сейсмически активном регионе. Ровно год назад в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Геологической службы США, после землетрясения во вторник последовало более 50 афтершоков, включая сильный толчок магнитудой 4,6, произошедший примерно через пять минут после землетрясения.