



Впервые в истории состоится чемпионат мира по футзалу среди женщин

Стало известно, когда состоится первый чемпионат мира по футзалу среди женщин



Первый Состоится первый чемпионат мира по футзалу среди женщин



Первый в истории чемпионат мира по футзалу среди женских сборных состоится в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.



В финальной части мундиаля примут участие 16 команд. Четыре сборных будут представлять Европу, три - Азию, две - Африку, две - Северную Америку, три - Южную Америку, одна - Океанию. Еще один слот отдается стране-хозяйке соревнований.



Ожидается, что точные детали дат турнира и страны-хозяйки будут объявлены в ближайшие месяцы.



"Путь к этому моменту был проложен неустанными усилиями футзалисток, тренеров и энтузиастов, стремившихся получить признание этого вида спорта", - говорится в сообщении Международной федерации футбола, под эгидой которой будет проходить турнир.