



ЧЕ 2024: Испания сыграет в финале с Англией

Сборная Англии на последней минуте матча вырвала победу у Нидерландов 2:1.



Кто не успел к началу матча, многое потерял. Голландцы открыли счет уже на 6 минуте. Этот гол разбудил англичан от спячки, которая продолжалась с их самой первой игры на этом турнире.



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Англичане пошли вперед и оказалось, что у оранжевых серьезные проблемы в обороне. Правда, счет Англия сравняла после довольно спорного пенальти. У них было еще несколько прекрасных возможностей выйти вперед, у оранжевых в эти моменты чувствовалась полная неразбериха в их штрафной площади.



Понемногу игра успокоилась, но Англия продолжала какое-то время владеть инициативой. Во втором тайме игра пошла на встречных курсах: обе команды атаковали, но голевых моментов практически не было.



Разница была в том, что голландцы постоянно прибавляли в скорости и остроте атак, а англичане постепенно сникли. Но на 90 минуте все перевернулось. Уоткинс, который вышел на поле за 10 минут до этого, виртуозно сыграл в штрафной соперника и вогнал победный мяч в дальний угол.



Англия, которая не особо убедила на этом турнире, уже в финале! Характер у них есть точно, уже второй раз они забивают на последней минуте матча.