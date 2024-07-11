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ЧЕ 2024: Испания сыграет в финале с Англией
11.07.2024 07:04 Алина Груднева

ЧЕ 2024: Испания сыграет в финале с Англией

Сборная Англии на последней минуте матча вырвала победу у Нидерландов 2:1. 

Кто не успел к началу матча, многое потерял. Голландцы открыли счет уже на 6 минуте. Этот гол разбудил англичан от спячки, которая продолжалась с их самой первой игры на этом турнире. 

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Англичане пошли вперед и оказалось, что у оранжевых серьезные проблемы в обороне. Правда, счет Англия сравняла после довольно спорного пенальти.  У них было еще несколько прекрасных возможностей выйти вперед, у оранжевых в эти моменты чувствовалась полная неразбериха в их штрафной площади. 

Понемногу игра успокоилась, но Англия продолжала какое-то время владеть инициативой. Во втором тайме игра пошла на встречных курсах: обе команды атаковали, но голевых моментов практически не было. 

Разница была в том, что голландцы постоянно прибавляли в скорости и остроте атак, а англичане постепенно сникли. Но на 90 минуте все перевернулось. Уоткинс, который вышел на поле за 10 минут до этого, виртуозно сыграл в штрафной соперника и  вогнал победный мяч в дальний угол.  

Англия, которая не особо убедила на этом турнире, уже в финале!  Характер у них есть точно, уже второй раз они забивают на последней минуте матча. 

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