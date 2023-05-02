Новости » Политика
Зеленский встретился с главой парламента Португалии: результаты
02.05.2023 20:07 Раиса Вовк

Зеленский встретился с главой парламента Португалии: результаты

Во вторник, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. 

"Обсудили взаимодействие по пути интеграции Украины в Европейский союз и НАТО, первоочередные потребности украинских защитников", - сообщил президент в Facebook.

Зеленский сказал, что начало переговоров о вступлении в ЕС до конца этого года станет мощным стимулом для украинского общества и украинских защитников, уже более 14 месяцев сдерживающих агрессора.

"Надеемся, что правительство и парламент Португалии смогут принять необходимые решения для усиления возможностей украинских защитников на передовой", - сказал президент.

Также Зеленский поблагодарил Португалию за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения, а также общество Португалии, которое благодаря действиям правительства и парламента было объединено в поддержке нашей страны и людей. По его словам, это очень важный сигнал веры в Украину.

Напомним, что Португалия передаст Украине пять аварийно-спасательных и медицинских бронемашин. Украина уже получила от Португалии танки Leopard 2A6. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы