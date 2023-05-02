



Зеленский встретился с главой парламента Португалии: результаты

Во вторник, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой.



"Обсудили взаимодействие по пути интеграции Украины в Европейский союз и НАТО, первоочередные потребности украинских защитников", - сообщил президент в Facebook.



Зеленский сказал, что начало переговоров о вступлении в ЕС до конца этого года станет мощным стимулом для украинского общества и украинских защитников, уже более 14 месяцев сдерживающих агрессора.



"Надеемся, что правительство и парламент Португалии смогут принять необходимые решения для усиления возможностей украинских защитников на передовой", - сказал президент.



Также Зеленский поблагодарил Португалию за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения, а также общество Португалии, которое благодаря действиям правительства и парламента было объединено в поддержке нашей страны и людей. По его словам, это очень важный сигнал веры в Украину.



Напомним, что Португалия передаст Украине пять аварийно-спасательных и медицинских бронемашин. Украина уже получила от Португалии танки Leopard 2A6.