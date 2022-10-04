



Зеленский: Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины

Сегодня продолжилось наступательное движение нашей армии, всех наших защитников. Есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях. Идут жесткие боевые действия на многих участках фронта.



Но перспектива этих боевых действий остается очевидной: все больше оккупантов пытается убежать, все больше потерь несет вражеская армия, все большее понимание того, что Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины.



Невозможно победить народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет.



Я благодарю всех, кто помогает нам защищать свободу. Слава всем, кто борется за Украину!