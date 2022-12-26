



Зеленский провел переговоры с премьером Индии: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Одной из тем обсуждений стала украинская "формула мира".



"Провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Пожелал результативного председательства в G20. Именно на этой площадке я объявил о "формуле мира" и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации. Поблагодарил за гуманитарную помощь и поддержку в ООН", - подчеркнул Зеленский.



Напомним, ранее Моди, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, заявлял, что сейчас не эпоха для войны и ее нужно прекращать.

