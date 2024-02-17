



Зеленский пообещал сделать все, чтобы Украина стала членом НАТО

"Главная цель Украины - стать членом НАТО, и наша страна будет делать все, чтобы приблизить членство в Альянсе и укрепить отношения с союзниками, особенно в сфере безопасности и вооружений". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время участия в панельной дискуссии "Украина в мире" на Мюнхенской конференции по безопасности.



"Чего мы ждем от Альянса? Вильнюсский саммит был важен. Мы начали работать. У нас есть Совет, который является реальной практической площадкой для обсуждения и помощи", - сказал Глава государства, отвечая на вопросы участников дискуссии.



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Также, по словам Владимира Зеленского, в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе "Большая семерка" обсудила и приняла Совместную декларацию о поддержке Украины, к которой присоединились около 30 стран. А с тремя государствами уже подписаны двусторонние соглашения об обязательствах по обеспечению безопасности Украины. Так что, как отметил президент, саммит НАТО в Вильнюсе дал положительный результат для нашей страны.



"Конкретное оружие, конкретные деньги, конкретные сроки. Я считаю, что это важно", - добавил он.



Что касается приглашения вступить в Альянс, Глава государства подчеркнул, что это является главной целью Украины.



"Наша цель - стать членом НАТО. Я считаю, что мы этого достойны. Мы будем делать все, чтобы приблизить Украину к Альянсу", - сказал Владимир Зеленский.



Он отметил, что приглашение Украины в НАТО - это решение союзников, и пока не все лидеры поддерживают его. Поэтому работа в этом направлении будет продолжена.



"В любом случае мы рассчитываем на укрепление наших отношений, особенно в плане вооружений. Честно говоря, пакеты вооружений, пакеты ПВО - это, наверное, самое важное для нас сегодня. Особенно от тех государств, которые не решаются пригласить нас в НАТО", - сказал президент Украины.

