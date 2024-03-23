



Зеленский: ничтожество Путин думал, как повесить теракт в Крокусе на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт, совершенный 22 марта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.



Соответствующее заявление он сделал в традиционном вечернем видеообращении по итогам 759-го дня войны.



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"То, что произошло вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других", - сказал президент.



По словам украинского лидера, россияне пришли в Украину и сжигают ее города. И в то же время пытаются Украину во всем обвинить.



"Они пытают, насилуют наших людей – и их обвиняют. Они сюда на украинскую землю нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их же страны. Еще вчера все это произошло, и это ничтожество Путин вместо того, чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал – думал, как это привлечь в Украину. Все абсолютно предсказуемо", - подчеркнул он.



Зеленский добавил, что сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов.



"И если россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, Путин еще не одну такую ситуацию попытается вернуть в пользу своих личных властей", - добавил он.