



Зеленский: Мир должен жестко отреагировать на цирк Кремля с "грязной бомбой"

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам заявил, что "если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект, и все знают кто это".



"Когда министр обороны рф устраивает телефонную «карусель» и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой «грязной ядерной бомбе», все всё хорошо понимают. Понимают, кто в этой войне источник всего того грязного, что только можно представить.



Всюду, куда Россия принесла смерть и деградацию, мы возвращаем нормальную жизнь. Именно это – об украинцах. Там, где Украина – никогда не уничтожается жизнь. А вот там, куда приходит Россия, она повсюду оставляет массовые захоронения, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы.



Если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить.



Полагаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать. Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и до любой своей новой «грязи», должна увидеть, что мир это не проглотит…"