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Закон об ограничении основания разумности принят
24.07.2023 15:49 Аркадий Бочаровский

Закон об ограничении основания разумности принят

Члены оппозиции покинули зал заседаний Кнессета перед голосованием по закону об ограничении “оснований разумности” во втором чтении.

Сразу за этим прошло поименное голосование в третьем чтении.

Закон был принят большинством 64 - 0.

За закон проголосовали все депутаты коалиции,  в том числе те, на кого рассчитывали в качестве возможного “слабого звена”, включая Йоава Галанта

Сразу после принятия закона началось выступление министра юстиции Ярива Левина. Левин поблагодарил глав и членов коалиции за принятие закона.

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