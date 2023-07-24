



Закон об ограничении основания разумности принят

Члены оппозиции покинули зал заседаний Кнессета перед голосованием по закону об ограничении “оснований разумности” во втором чтении.



Сразу за этим прошло поименное голосование в третьем чтении.



Закон был принят большинством 64 - 0.



За закон проголосовали все депутаты коалиции, в том числе те, на кого рассчитывали в качестве возможного “слабого звена”, включая Йоава Галанта



Сразу после принятия закона началось выступление министра юстиции Ярива Левина. Левин поблагодарил глав и членов коалиции за принятие закона.