



Зачем Зеленский хочет уволить Залужного: версия СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, поскольку тот является его потенциальным "соперником".



Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на результаты опросов.



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Ранее Зеленский косвенно подтвердил, что планирует кадровые перестановки, в том числе в военном секторе.



По словам аналитиков, увольнение Залужного разозлило бы украинскую армию. Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, главнокомандующий ВСУ пользуется наибольшим доверием в Украине. Его поддерживают более 90% респондентов.



Уровень поддержки Зеленский оказался значительно ниже - 77%. Согласно опросу, лишь 2% украинцев приветствуют решение об увольнении Залужного.



"Разрыв между Зеленским и Залужным стал открытым в ноябре, когда генерал сказал изданию The Economist, что война зашла в тупик. Спикер Офиса президента заявил национальному телевидению, что комментарий вызвал "панику" среди западных союзников Украины. Считается, что Зеленский также враждует с Залужным из-за сообщения, что армия нуждается в полумиллионе новых призывников", - сообщает издание.