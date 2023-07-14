



ЮАР пытается отговорить Путина: не приезжайте, а то арестуем

Южная Африка пытается отговорить президента России Владимира Путина ехать на саммит БРИКС.



С таким призывом 14 июля выступил вице-президент ЮАР Пол Машатиль, узнав о решении главы Кремля.



"Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но не можем пригласить кого-то, а потом арестовать его. Вы можете понять нашу дилемму. Мы будем рады, если он не приедет", - пояснил он.



В ЮАР предложили Путину либо принять участие в саммите в онлайн-режиме, либо же отправить вместо себя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.



По словам Машатиля, рассматривалась возможность перенести мероприятие в Китай, однако эта идея получила сопротивление со стороны Индии и Бразилии.



Путина отговаривают от поездки в ЮАР из-за ордера на его арест, который выдал Международный уголовный суд.

