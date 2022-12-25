



Яир Нетаниягу: прокуроры предали страну, и наказание за это - не тюрьма



Яир Нетаниягу, сын кандидата в премьер-министры Биньямина Нетаниягу вызвал бурную реакцию, заявив в интервью на радио "Галей Исраэль", что высокопоставленные прокуроры и полиция "предали страну" и что наказание за это "не тюрьма".



По его словам, потому эти чиновники "пытались сшить дело для премьер-министра, избранного народом", и таким образом пытались совершить государственный переворот.



"Каждую неделю, в течение двух лет, мы обнаруживаем очередное уголовное преступление. Очередное уголовное преступление, совершенное высокопоставленными чиновниками прокуратуры и полиции. Каждое из этих уголовных преступлений - это пять лет лишения свободы, мы уже достигли десяти тысяч лет лишения свободы за совершенные ими уголовные преступления. В итоге здесь произошел злонамеренный государственный переворот", - сказал он.



“Они знали, что они шьют дело невинному, который, оказывается, является премьер-министром, избранным израильским народом. Это означает, что они отменяют выбор израильского народа, демократический выбор. Это называется предательством. И всем предлагается зайти в свод законов Государства Израиль и посмотреть, какое наказание предусмотрено за измену, и это не тюрьма, я просто скажу это", - добавил он.