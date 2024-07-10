



Войска НАТО проведут учения в Балтийском море

Польша проведет учения по размещению мин в Балтийском море, заявил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский.



“Мы укрепляем оборону стран НАТО в Балтийском море. От имени министерства национальной обороны по случаю саммита НАТО, который начинается завтра в Вашингтоне, я подписал письмо о намерениях относительно совместных закупок морских мин и учений ВМС по их установке”, — написал Залевский на своей странице в социальной сети X.

