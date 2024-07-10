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Войска НАТО проведут учения в Балтийском море
10.07.2024 20:52 MIGnews.com

Войска НАТО проведут учения в Балтийском море

Польша проведет учения по размещению мин в Балтийском море, заявил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский.

“Мы укрепляем оборону стран НАТО в Балтийском море. От имени министерства национальной обороны по случаю саммита НАТО, который начинается завтра в Вашингтоне, я подписал письмо о намерениях относительно совместных закупок морских мин и учений ВМС по их установке”, — написал Залевский на своей странице в социальной сети X.
 

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