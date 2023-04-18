Военным РФ выдали иконы с изображением Путина
Мобилизованные российские военные, которые находятся в Запорожской области, получили на Пасху иконы с изображением Владимира Путина.
Соответствующее фото опубликовал расследовательский проект Пермь 36,6.
Уточняется, что иконы передала партия Единая Россия через волонтеров.
В пасхальной коробке также были продукты и свертки с надписью для "мольбы". Мобилизованные остались недовольными от такого "подарка".
🤡 Мобилизованным прислали иконки с Путиным— Пермь 36,6. ПРОТИВ ВОЙНЫ (@perm36_6) April 17, 2023
Такие подарки на Пасху им сделала «Единая Россия». О случившемся нам рассказал один из пермских мобилизованных. Сейчас он находится на запорожском направлении. pic.twitter.com/a510fYKXF9