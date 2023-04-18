



Военным РФ выдали иконы с изображением Путина

Мобилизованные российские военные, которые находятся в Запорожской области, получили на Пасху иконы с изображением Владимира Путина.



Соответствующее фото опубликовал расследовательский проект Пермь 36,6.



Уточняется, что иконы передала партия Единая Россия через волонтеров.



В пасхальной коробке также были продукты и свертки с надписью для "мольбы". Мобилизованные остались недовольными от такого "подарка".

