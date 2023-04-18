Новости » Политика
Военным РФ выдали иконы с изображением Путина
18.04.2023 17:57 Алина Груднева

Военным РФ выдали иконы с изображением Путина

Мобилизованные российские военные, которые находятся в Запорожской области, получили на Пасху иконы с изображением Владимира Путина.

Соответствующее фото опубликовал расследовательский проект Пермь 36,6.

Уточняется, что иконы передала партия Единая Россия через волонтеров.

В пасхальной коробке также были продукты и свертки с надписью для "мольбы". Мобилизованные остались недовольными от такого "подарка".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы