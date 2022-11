Вице-премьер Канады Христя Фриланд может претендовать на должность генсека НАТО

Вице-премьер и министра финансов Канады Христф Фриланд является одним из кандидатов на должность генерального секретаря НАТО после Йенса Столтенберга, пишет The New York Times.



"Хотя чиновники предупредили, что сейчас еще рано, и очень часто имена, которые всплывают первыми, не выдерживают дебатов между 30 членами НАТО, они сказали, что в Вашингтоне появился один главный кандидат: Христя Фриланд, канадско-украинский заместитель премьер-министра и министр финансов Канады", - пишет издание.



54-летняя Фриланд, бывшая журналистка, замужем за репортером The New York Times, также была министром иностранных дел Канады.



Издание отмечает, что у нее есть ряд преимуществ: она говорит на английском, французском, итальянском, украинском и русском языках; она руководила сложными министерствами; она уверенно ведет себя на пресс-конференциях и других публичных выступлениях; и она будет первой женщиной и первым канадцем, когда-либо возглавлявшим НАТО.



Соединенные Штаты не выдвигают американского кандидата, поскольку американский генерал традиционно является Верховным главнокомандующим союзными войсками в Европе, но они, по понятным причинам, имеют сильный голос при выборе.



Хотя европейцам еще предстоит объединиться вокруг единого кандидата, у них тоже есть несколько сильных претендентов-женщин, включая премьер-министра Эстонии Кайю Каллас, президента Словакии Зузану Капутову и Колинду Грабар-Китарович, которая была президентом Хорватии в 2015-2020 годах, послом Хорватии в Вашингтоне и работала в НАТО помощником генерального секретаря по общественной дипломатии.



У Великобритании, которая вышла из Европейского союза, но не из НАТО, есть претендент в лице 52-летнего министра обороны Бена Уоллеса.



Некоторые чиновники предположили, что он остался на этой должности, несмотря на правительственную карусель в Великобритании, не только для того, чтобы обеспечить стабильность в поддержке Украины, но и чтобы увеличить свои шансы на пост в НАТО, который Лондон очень хочет получить как еще один символ своего участия в мировой политике после Brexit.



По мнению одного из чиновников НАТО, также возможно, что государства-члены могут согласиться продлить срок полномочий Йенса Столтенберга еще на один год. Он просил продлить срок его полномочий на два года из-за войны в Украине, но ему дали один год до сентября следующего года.