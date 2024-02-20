



Венгрия намерена ратифицировать членство Швеции в НАТО 26 февраля

Правящая партия Венгрии Fidesz объявила о своем намерении одобрить членство Швеции в НАТО, что стало важным шагом в стремлении Стокгольма присоединиться к оборонному альянсу. Решение, о котором сообщают агентство Reuters и газета Financial Times, было принято после долгожданного одобрения со стороны Венгрии, что позволит разрешить дипломатическое противостояние, которое задерживало вступление Швеции в НАТО.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В письме на имя спикера парламента Мате Кочиш, лидер парламентской группы FIDESZ, официально попросил провести окончательное голосование по вопросу членства Швеции в НАТО во время весенней сессии парламента 26 февраля. Этот шаг свидетельствует о том, что Венгрия поддерживает включение Швеции в альянс в качестве 32-го члена.

