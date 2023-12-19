



Ватикан официально будет благословлять однополые пары

Ватикан официально одобрил благословение для однополых пар, но брак между такими парами одобрять не будет.



По данным Vatican News, такое одобрение дал Папа Римский Франциск.



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В документ "О пастырском значении благословений" внесен раздел из 11 пунктов "Благословения пар в нестандартных ситуациях и пар одного пола".



В Ватикане призывают не путать доктринальную декларацию "Fiducia supplicans" с таинством гетеросексуального брака.



Уточняется, что благословение отношений таких пар не обязательно должно становиться нормой. Священники будут принимать решения к каждом конкретном случае.