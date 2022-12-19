



Ватикан лишил сана лидера сторонников Трампа и противника абортов

Католический священник отец Фрэнк Павоне, глава организации "Священники за жизнь", лидер американского движения против абортов и ярый сторонник бывшего президента Дональда Трампа, был лишен сана за "богохульные сообщения в социальных сетях и упорное неповиновение законным указаниям своего епархиального епископа".



Согласно письму, направленному американским епископам послом Ватикана в Вашингтоне, Павоне не будет разрешено подавать апелляцию.



Во время президентской кампании 2016 года он опубликовал видео абортированного плода на алтаре и призвал католиков не голосовать за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая позже проиграла Трампу.



О его лишении сана впервые сообщило Католическое информационное агентство (CNA).



У 63-летнего Павоне, жителя Нью-Йорка, были непростые отношения со многими из его епископских начальников во время его церковной карьеры, часто из-за действий, которые они считали слишком политическими.



После того, как Трамп проиграл Джо Байдену в 2020 году, Павоне был среди сторонников Трампа, которые сомневались в законности выборов.



В видео, опубликованном в воскресенье, Павоне, по-прежнему одетый как священник, сказал, что его "преследовали в церкви на протяжении десятилетий", и высмеял своих критиков, назвав их "самыми глупыми в мире".



В сообщении в Твиттере в 2020 году он говорил о сторонниках "этого проклятого неудачника Байдена" и его "морально испорченной, ненавидящей Америку и Бога Демократической партии".



Во время президентской кампании 2020 года ему сделали выговор за то, что он предложил не отпускать грехи на исповедях католикам, проголосовавшим за демократов.



В своем воскресном видео он обвинил своих критиков в том, что они "излагают тезисы демократов".



Он сказал, что до сих пор не получил официального сообщения от Ватикана о своем увольнении, и раскритиковал Ватикан за то, что он "поговорил со СМИ, прежде чем поговорить со священником", и добавил, что "никогда не оставит священство".

