



В Волгоградской области тяжелое ранение оплатили морковкой и луком

Демобилизованный в результате тяжелого ранения Олег Рыбкин должен был получить в качестве компенсации 3 млн. руб. Однако местные власти в качестве компенсации передали его семье два ведра моркови и пакет лука, рассказала его жена Ирина, об этом пишет The Moscow Times.



По ее словам, 45-летний Рыбкин был призван на фронт 25 сентября 2022 года, всего через четыре дня после объявления президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации. Повестку мужчине вручили на работе в “ТеплоЭнергоСистемах”, а спустя два часа после прибытия в военкомат его без прохождения медкомиссии отправили на полигон.







Через три недели учений Рыбкин очутился в окопах на передовой. В июне этого года Рыбкин оказался под селом Работино Запорожской области, которое в ходе контрнаступления было освобождено ВСУ.



Рыбкин получил множественные ранения брюшной полости, а именно печени и почек, также пострадали ноги. В частности, у него был разрушен правый коленный сустав. В местной больнице мобилизованному сделали операцию на брюшной полости, а коленный сустав не стали трогать. Реабилитацию Рыбкин проходил в госпиталях Санкт-Петербурга. Военно-врачебная комиссия установила мобилизованному категорию “Г” (временно не годен) и отправила его в отпуск.



Как только назначенный отпуск закончился, Рыбкина вернули в часть. Из-за постоянных жалоб на острую боль в ноге через месяц его отпустили домой на 30 дней. “У него боль сильная, колено не разгибается, без костылей ходить не может. Сидит на обезболивающих и снотворных”, — говорит его жена.



Травматологи в Волгоградской области рекомендовали мужчине процедуру по замене коленного сустава. Но, по словам его жены, такая операция невыгодна командованию, поскольку его придется списать и заплатить 3 млн руб. компенсации, а также назначить пожизненную пенсию.



“Сегодня был он у хирурга, сказал, сейчас съездишь в санаторий, разработаешь ногу и все, готов на фронт. Он, когда лежал в Питере на реабилитации, ему перестали разрабатывать ногу, потому что она не разрабатывается, там у него костные осколки, их надо удалять и делать замену сустава”, — говорит женщина.



Парадокс ситуации в том, что Рыбкин, передвигаясь только на костылях, сейчас находится в части. В качестве помощи он пока получил только два ведра морковки и ведро лука.

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“Мне позвонили сказали, что вам положено. Я была на работе, они свекрови привезли. Фермеров местных обязует администрация, те, кто это у нас выращивает, помочь, в кавычках”, — говорит Ирина. В прошлом году ее пригласили с сыном на новогоднюю елку, но сладкий подарок от Минобороны передали лишь в марте.



