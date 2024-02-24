



В Великобритании депутат пострадал за исламофобские высказывания о мэре Лондона

Правящая Консервативная партия Великобритании исключает бывшего заместителя председателя из парламентской группы после того, как он отказался извиниться за высказывание о том, что мэр Лондона Садик Хан контролируется исламистами.



Давление на партию премьер-министра Великобритании Риши Сунака усилилось после высказывания законодателя Ли Андерсона, которое было широко осуждено как расистское и исламофобское.



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Это произошло на фоне резкого роста числа случаев исламофобии и антисемитизма в Великобритании на фоне усиления поляризации после массового убийства, совершенного ХАМАСом на юге Израиля 7 октября, и последующего начала войны в Газе в октябре прошлого года.



Теперь Андерсон будет заседать в парламенте как независимый депутат.

