В Украине сказали, что известно о поставках Северной Кореей баллистики в РФ
Главное управление разведки Министерства обороны Украины знает о поставках северокорейского оружия в Россию, а данные о передаче баллистики уточняются.
Такое заявление в эфире национального телемарафона сделал представитель ГУР Андрей Юсов.
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"Сам факт оборонного сотрудничества (между КНДР и РФ, - ред.) не носит скрытый характер", - подчеркнул Юсов.
По его словам, известно и подтверждено, что КНДР передала РФ артиллерийские снаряды, боекомплекты, снаряды для РСЗО и мины.
"Что касается баллистики, да, такая информация известна. Сейчас продолжается сбор данных и доразведка, чтобы в дальнейшем можно было более подробно и проанализировать ситуацию, и прокомментировать", - отметил он.