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В Стамбуле внезапно умер российский дипломат
15.10.2023 04:30 MIGnews.com

В Стамбуле внезапно умер российский дипломат

В Турции скоропостижно скончался директор Департамента общеевропейского сотрудничества Николай Кобринец.

Кобринец умер 12 октября. Турецкое издание NTV сообщает, что “согласно предварительным данным от коронера, прокурора и следственных групп, дипломат умер от сердечного приступа”.

61-летний диплома ушел в свой номер после 14:00 и больше его живым не видели. В пятницу Кобринец не появился на согласованной встрече. Ему пытались дозвониться, однако мужчина не отвечал.

 

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