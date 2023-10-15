



В Стамбуле внезапно умер российский дипломат

В Турции скоропостижно скончался директор Департамента общеевропейского сотрудничества Николай Кобринец.



Кобринец умер 12 октября. Турецкое издание NTV сообщает, что “согласно предварительным данным от коронера, прокурора и следственных групп, дипломат умер от сердечного приступа”.



61-летний диплома ушел в свой номер после 14:00 и больше его живым не видели. В пятницу Кобринец не появился на согласованной встрече. Ему пытались дозвониться, однако мужчина не отвечал.



