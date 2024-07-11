



В Северную Корею пионеры попадут, пройдя конкурс

“Движение первых” объявило среди школьников конкурс на поездку в детский лагерь “Сондовон” в Северной Корее. Для участия в конкурсе, согласно официальному сайту движения, необходимо написать эссе на одну из трех тем: “Какой я вижу роль России в новом многополярном мире?”, “Почему мне интересно посетить КНДР?” и “Что бы я хотел рассказать о России ребятам из КНДР?”.



Также участники должны записать видеоролик с ответом на вопрос “Почему именно я должен победить в конкурсе”. Ролик нужно разместить в соцсети “ВКонтакте” или в Telegram. При этом у участников должен быть действующий заграничный паспорт со сроком действия не меньше чем до 5 августа 2024 года. Кроме того, школьники должны предоставить нотариально заверенное согласие на выезд законных представителей. Победителям конкурса направят документы для получения визы в индивидуальном порядке.

