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В России предложили возродить ГУЛАГ
20.01.2024 20:58 Алина Груднева

В России предложили возродить ГУЛАГ

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев предложил возродить ГУЛАГ для несогласных с деятельностью руководства страны.

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"Мне сейчас говорят: "ты хочешь устроить опять ГУЛАГ". Ну, я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Это правда", — цитируют его слова местные СМИ.

Что примечательно, "инициативы" Гурулева не славятся большой популярностью даже среди коллег. 
 

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