В России предложили возродить ГУЛАГ
Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев предложил возродить ГУЛАГ для несогласных с деятельностью руководства страны.
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"Мне сейчас говорят: "ты хочешь устроить опять ГУЛАГ". Ну, я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Это правда", — цитируют его слова местные СМИ.
Что примечательно, "инициативы" Гурулева не славятся большой популярностью даже среди коллег.