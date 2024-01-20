



В России предложили возродить ГУЛАГ

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев предложил возродить ГУЛАГ для несогласных с деятельностью руководства страны.



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"Мне сейчас говорят: "ты хочешь устроить опять ГУЛАГ". Ну, я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Это правда", — цитируют его слова местные СМИ.



Что примечательно, "инициативы" Гурулева не славятся большой популярностью даже среди коллег.

