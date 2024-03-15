



В России поджигают кабинки для голосования и льют зеленку в урны с бюллетенями

В России начались очередные выборы Путина. Но единогласия не наблюдается ни в Москве, ни в Питере. В обеих столицах, происходит натуральная "бандеровщина". Россияне в Москве поджигают кабинки для голосования, льют зеленку в урны с бюллетенями. А в Питере так вообще - мужчина пришел на избирательный участок, аккуратненько разложил все дела на асфальте, и как бросит котейлем Молотова прямо в дверь. Ну, а то, что с первого раза бутылка не разорвалась, его не испугало и не остановило. Он подошел и "добросил". Смотрите сами.









