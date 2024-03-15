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В России открылись избирательные участки
15.03.2024 10:58 MIGnews.com

В России открылись избирательные участки

Россияне начинают голосовать на трехдневных президентских выборах, которые должны принести Владимиру Путину еще один шестилетний срок на посту президента.

Находясь у власти в качестве президента или премьер-министра с последнего дня 1999 года, бывший агент КГБ рассматривает выборы как демонстрацию лояльности россиян и поддержки его военного наступления на Украину, которое продолжается уже третий год.

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Избирательные участки в стране, расположенной в 11 часовых поясах, открылись в 8:00 утра на дальневосточном полуострове Камчатка и закроются в воскресенье в 20:00 в российском Калининградском анклаве.

Путин вчера призвал россиян поддержать его перед лицом "трудного периода" для страны в предвыборном послании, транслировавшемся по государственному телевидению.

"Мы уже показали, что можем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России... Сегодня крайне важно не свернуть с этого пути", - сказал он.

Поскольку все основные оппоненты Путина мертвы, находятся в тюрьме или в изгнании, исход голосования не вызывает сомнений.

В начале недели государственный опрос предсказал, что Путин наберет более 80 процентов голосов.

Победа позволит ему оставаться у власти до 2030 года - дольше, чем любому российскому лидеру со времен Екатерины II в восемнадцатом веке.
 

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