



В России открылись избирательные участки

Россияне начинают голосовать на трехдневных президентских выборах, которые должны принести Владимиру Путину еще один шестилетний срок на посту президента.



Находясь у власти в качестве президента или премьер-министра с последнего дня 1999 года, бывший агент КГБ рассматривает выборы как демонстрацию лояльности россиян и поддержки его военного наступления на Украину, которое продолжается уже третий год.



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Избирательные участки в стране, расположенной в 11 часовых поясах, открылись в 8:00 утра на дальневосточном полуострове Камчатка и закроются в воскресенье в 20:00 в российском Калининградском анклаве.



Путин вчера призвал россиян поддержать его перед лицом "трудного периода" для страны в предвыборном послании, транслировавшемся по государственному телевидению.



"Мы уже показали, что можем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России... Сегодня крайне важно не свернуть с этого пути", - сказал он.



Поскольку все основные оппоненты Путина мертвы, находятся в тюрьме или в изгнании, исход голосования не вызывает сомнений.



В начале недели государственный опрос предсказал, что Путин наберет более 80 процентов голосов.



Победа позволит ему оставаться у власти до 2030 года - дольше, чем любому российскому лидеру со времен Екатерины II в восемнадцатом веке.

