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В РФ объявили "охоту" за экс-депутатом Госдумы Пономаревым
04.02.2024 18:47 Алина Груднева

В РФ объявили "охоту" за экс-депутатом Госдумы Пономаревым

В России обвинили бывшего депутата Госдумы Илья Пономарев в причастности к деятельности "Легиона Свобода России", который признан в РФ "террористической организацией".

Об этом сообщает информагентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление ФСБ.

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Уточняется, что Пономарев занимается информационным сопровождением легиона. В отношении экс-депутата ГД РФ продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

"Антироссийские действия Пономарева и пособников будут квалифицированы в соответствии с УК РФ", - сказано в сообщении, где также уточняется, что Пономарева обвиняют в "госизмене".

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