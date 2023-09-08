



В Марокко сожгли израильский флаг перед парламентом

Марокканские активисты, выступающие против нормализации отношений с Израилем, подожгли израильский флаг во время сидячей забастовки в четверг, 7 сентября, в знак протеста против теперь отмененного визита Эннама Майары, главы Палаты советников Марокко, в Кнессет.



В Рабате несколько членов “Национальной группы действий для Палестины” собрались в четверг вечером перед зданием парламента, скандируя против “позорной политики нормализации с Израилем” и “предательства палестинского дела”.



Сидячая забастовка стала ответом на запланированную официальную поездку Майары в Тель-Авив в рамках официального визита в Кнессет.



Однако, Майара отменил свой визит в последнюю минуту “из-за чрезвычайной ситуации со здоровьем”, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте марокканского парламента.