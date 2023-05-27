



В Легионе "Свободной России" заявили, что войска Путина в "панике прячутся"

Легион "Свобода России", выступающий на стороне Киева против вторжения Владимира Путина , выпустил видео, в котором утверждает, что российские войска прячутся во время их наглого вторжения через границ, пишет Newsweek.



Ролик, опубликованный в Telegram-канале, претендует на то, чтобы стать первым видео операции в Белгородской области России, и говорит, что он демонстрирует "трусость и непрофессионализм путинских войск".



Легион заявил, что в понедельник захватил деревни в Белгороде в ходе операции, которая, по словам Москвы, была проведена украинской "диверсионной группой", которая столкнулась с российскими войсками.



Украина отрицает какую-либо связь с дерзким рейдом, ответственность за который также взяла на себя другая антикремлевская милиция, Группа российских добровольцев.



Видео продолжительностью одна минута 52 секунды начинается с захватывающего кадра с надписью "Белгородская область", а затем переходит в салон военной машины, где, по всей видимости, члены легиона едут по дороге в неустановленном месте.



На кадрах с беспилотника над головой видно то, что описывается как боевая машина "вражеская БМП-2", а затем на видео показан жилой дом. Подпись гласит, что личный состав российской мотострелковой роты "ищет место, где можно спрятаться в заброшенных жилых домах местных жителей".



"Имея численное превосходство, действуя на знакомой им территории, военнослужащие ВС РФ в панике прятались в десантах и ​​под заборами", — говорится в сообщении Telegram.



На видео якобы показаны обстрелы мест, где прятались российские военнослужащие, и удары по их технике.



"Хотели играть в прятки, но наши артиллеристы играют лучше", — говорится в сообщении, добавив, что на кадрах видна "уничтоженная и поврежденная техника, которая больше не будет ездить по российским дорогам, чтобы уничтожать украинские города".



Независимая проверка видео не проводилась, и Newsweek обратился в Министерство обороны России за комментариями.



В то время как Россия заявила, что к среде восстановила контроль над ситуацией, легион назвал операцию успешной и заявил, что захватило большое количество техники и пленных.



"Приедем еще, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов, Москва — ждите нас", — говорится в сообщении в четверг в Telegram.

