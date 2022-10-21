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В Иерусалиме пройдет митинг в поддержку Украины
21.10.2022 14:04 Александр Юзовский

В Иерусалиме пройдет митинг в поддержку Украины

Завтра, 22 октября, в Иерусалиме пройдет митинг против решения израильского правительства не предоставлять Украине системы ПВО. В качестве организаторов акции выступает группа "Israeli Friends Of Ukraine".

Там также отметили, что демонстрация не связана ни с одной политической партией.

"В свете заявлений о возможной продаже Ираном баллистических ракет России, а также использования иранских дронов-камикадзе в терроре против украинского мирного населения и отказа Израиля предоставить Украине средства ПВО, организация "Израильские друзья Украины" в срочном порядке организует митинг напротив официальной резиденции премьер- министра Яира Лапида", - говорится в сообщении организации.

"Западный мир выступает против Ирана и с недоумением смотрит на отказ Израиля, который всегда противостоял Ирану, помочь Украине в защите от иранского оружия", — добавили там.

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