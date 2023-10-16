



​​​​​​​В Европе стартовали учения ядерных сил НАТО

НАТО начало ежегодные масштабные учения по защите европейской территории с помощью ядерного оружия. В учениях по обороне задействованы около 60 самолетов. Об этом пишет ряд СМИ ссылаясь на данные информагентства Deutsche Presse-Agentur.



Маневры “Стойкий полдень” (“Steadfast Noon” - ред.) в этом году проходят в воздушном пространством над Италией, Хорватией и Средиземным морем. Они являются ежегодным мероприятием и их проведение не связанно с ядерными угрозами России, подчеркнул представить НАТО в комментарии dpa.



В учениях, которые продлятся до 26 октября, задействовали до 60 самолетов. В их числе современные истребители, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики, а также бомбардировщики большой дальности Boeing B-52.

В число участников вошли 13 стран - членов НАТО, включая Германию. О сценарии и деталях учений альянс не предоставляет пока никакой информации.



Напомним. на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины является напоминанием о важной роли ядерного оружия в сдерживании агрессии. По его словам, новые учения будут являться четким сигналом того, что альянс готов защитить всех своих союзников.