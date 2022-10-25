



Украину пригласили на саммит министров иностранных дел стран НАТО

Украину пригласили принять участие в саммите министров иностранных дел стран-участниц НАТО, который в конце ноября пройдет в Румынии, сообщает румынское издание Аgerpres.



Сообщается, что помимо Украины приглашены также Молдова, Грузия, Финляндия, Швеция и Босния и Герцеговина, которые не являются участниками Североатлантического альянса. Саммит пройдет 29 и 30 ноября в Бухаресте.



Встреча будет включать четыре сессии, связанные с реализацией решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде. Они будут посвящены таким темам как война в Украине и энергетическая безопасность.



Румыния впервые примет у себя встречу министров иностранных дел стран НАТО. До этого на более высоком уровне здесь проходил лишь саммит 2008 года, на котором впервые было заявлены о евроатлантическом будущем Украины, но без какой-либо конкретики.



Отметим, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен увеличить помощь Украине, чтобы ее армия смогла воевать всю зиму.