



Украина созвала Совбез ООН из-за "выборов" на оккупированных территориях

Совет безопасности ООН проведет заседание по запросу Украины. Оно будет связано с организацией РФ "выборов" на временно оккупированных территориях (ВОТ). Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в Twitter (Х) в пятницу, 15 марта.



"Совет безопасности соберется в пятницу в 15:05 (21:05 по киевскому времени) на встречу, запрашиваемую Украиной, для обсуждения незаконной попытки "президентских выборов", которые Россия организует с 15 по 17 марта во временно оккупированном украинском Крыму, а также в некоторых частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины", - сообщил Кислица.



Напомним, так называемые "выборы" президента на территории РФ продлятся три дня - с 15 по 17 марта. В Кремле прогнозируют, что Путин наберет более 80% голосов. После этого он сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года.



Ранее Легион Свобода России предупредил, что дни "выборов" в РФ будут "неспокойными". Также повстанцы призвали всех жителей Белгородской и Курской областей, не воспользовавшихся зеленым коридором, оставаться в укрытиях.