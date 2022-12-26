



Украина поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН

В понедельник, 26 декабря, Украиной в ООН будет официально поднят вопрос исключения РФ из Совбеза ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



"Мы официально выступим с такой позицией... У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ - нет, нет", - сказал он в эфире телемарафона.



Министр уверен, что после поражения России в развязанной войне, вопрос ее будущего перестает быть табу для мировой дипломатии.



"И хотя эта тема пока не обсуждается на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, "но ниже уровня люди уже задают вопросы", – подытожил Кулеба.