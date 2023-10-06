



Удар по Путину: Пашинян встретился с Зеленским и Тихановской

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.



Это их первая встреча с момента начала полномасштабной войны.



Стороны обсудили безопасность на Южном Кавказе и дружеские отношения между странами. Другие детали встречи Зеленского со сторонником Владимира Путина не разглашаются.



Также Пашинян встретился со Светланой Тихановской. По версии аналитиков, эти переговоры демонстрируют, что армянский премьер все меньше ищет поддержки у России после событий в Нагорном Карабахе, и все больше ищет союзников на Западе.



"Лукашенко теряет союзников и теряет поддержку территории, которую считал своей. У нас хорошие контакты с Молдовой, есть контакты с Грузией, а также мы наладили отношения с Арменией", - отметил советник Тихановской Франак Вячорка.

