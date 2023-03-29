



У России нет ресурсов для нападения на Молдову, - НАТО

Россия в ближайшее время не сможет совершить нападение на Молдову. Для этого Москве не хватает ресурсов. Об этом сказал заместитель генсека НАТО Мирчу Джоанэ в интервью TVR INFO.



"Я говорил и повторяю, что мы не видим риска неизбежного военного нападения на Республику Молдова со стороны Российской Федерации. По очень простым причинам: у них не хватает ресурсов, чтобы доехать до Одессы, Приднестровья и замкнуть петлю", - заявил он.



В НАТО отмечают, что, несмотря на это, Россия продолжает применять весь арсенал гибридной войны против Молдовы. По словам заместителя генсека, митинги против действующей власти - одна из попыток навредить демократическому режиму.



"Попытка свергнуть избранный демократический режим является активной операцией, мобилизация политических сил, коммуникация, дезинформация, ложь используются в очень больших масштабах в Молдове", - сказал Джоанэ.

