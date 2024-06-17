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Тревога в мире: Китай увеличил количество ядерных боеголовок
17.06.2024 08:47 Алина Груднева

Тревога в мире: Китай увеличил количество ядерных боеголовок

Китай за последний год увеличил количество своих ядерных боеголовок с 410 до более чем 500. 

Об этом говорится в годовом отчете исследовательского института SIPRI.

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Предполагается, что к 2027 году у Китая будет 700 ядерных боеголовок, а к концу этого десятилетия - 1000. 

Также аналитики считают, что к 2030 году Китай будет иметь столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько Россия и США вместе взятые.

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