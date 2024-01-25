Трепова осуждена на 27 лет за убийство Татарского
Россиянка Дарья Трепова была приговорена к 27 годам лишения свободы за убийство блогера Владлена Татарского в апреле прошлого года.
Татарский был убит бомбой в статуэтке, которую ему подарила Трепова, когда он собирался выступить с речью в Санкт-Петербурге. В результате взрыва десятки людей получили ранения.
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26-летняя Трепова отвергла обвинения, заявив, что думала, что в статуэтке было подслушивающее устройство.
По ее словам, она "действовала по приказу украинского связного", и ее подставили.
Приговор является одним из самых суровых в истории России.