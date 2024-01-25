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Трепова осуждена на 27 лет за убийство Татарского
25.01.2024 20:45 MIGnews.com

Трепова осуждена на 27 лет за убийство Татарского

Россиянка Дарья Трепова была приговорена к 27 годам лишения свободы за убийство блогера Владлена Татарского в апреле прошлого года.

Татарский был убит бомбой в статуэтке, которую ему подарила Трепова, когда он собирался выступить с речью в Санкт-Петербурге. В результате взрыва десятки людей получили ранения.

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26-летняя Трепова отвергла обвинения, заявив, что думала, что в статуэтке было подслушивающее устройство.

По ее словам, она "действовала по приказу украинского связного", и ее подставили.

Приговор является одним из самых суровых в истории России.
 

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