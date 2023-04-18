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Столтенберг: ряд слитых документов Пентагона - фейки
18.04.2023 22:03 Алина Груднева

Столтенберг: ряд слитых документов Пентагона - фейки

Некоторые секретные документы Пентагона, которые оказались в сети, не соответствуют действительности.

Такое заявление в интервью телеканалу CNN сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, ряд документов являются ни чем иным, как манипуляцией.

"Мы все видели, что некоторые из этих утечек не соответствуют действительности и являются объектом манипуляции. Я не думаю, что они повлияют на то, что союзники по НАТО делают в связи с Украиной", - отметил Столтенберг.
 

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