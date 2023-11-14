



Столтенберг: Путина надо убедить, что на поле боя в Украине он не победит

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пока не увидел ни одной доброй воли президента РФ Владимира Путина вести переговоры о приемлемом решении для Украины. Руководитель Альянса в который раз подчеркнул: только Украина будет решать, какими будут условия для переговоров с Россией для достижения мирного договора.



Президента Российской Федерации Владимира Путина следует убедить в том, что он не победит на поле боя в Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны во вторник, 14 ноября.



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Он напомнил, что "войны непредсказуемы", поэтому "никто не может сказать, как и когда эта война закончится".



"Что мы можем сказать, так это то, что вероятность приемлемого результата переговоров становится тем больше, чем больше военной поддержки мы предоставляем Украине, потому что до сих пор мы не видели никакой доброй воли президента Путина вести переговоры о приемлемом решении для Украины. Поэтому единственный способ добиться этого - убедить президента Путина в том, что он не победит на поле боя, и единственный способ добиться этого - укрепить военный потенциал Украины путем оказания поддержки. Поэтому, если вы хотите обсудить решение, чтобы добиться этого, это военная поддержка Украины", – заявил Столтенберг.



Генсек НАТО подчеркнул, что только Украина будет решать условия для переговоров с Россией с целью достижения мирного договора.



"Украина решает, какие приемлемые условия для переговоров и, что еще более важно, что являются приемлемыми условиями для любого соглашения. Ответственность союзников с НАТО состоит в том, чтобы поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя, потому что это также в наших интересах показать, что мы отстаиваем международное право и помогаем Украине дать отпор войне агрессии", – сказал он.



Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя война в Украине закончится миром, но не таким, как его представляет РФ.