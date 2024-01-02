



Столтенберг озвучил прогноз о членстве Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Швеция получит членство в Североатлантическом Альянсе в 2024 году.



Об этом сообщает информационное агентства DPA.



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По словам Столтенберга, Швеция станет 32-м членом НАТО на Вашингтонском саммите, который состоится в июле. Он уверен, что страна выполнит условия, которые выдвинула Турция.



Сейчас между этими двумя странами продолжаются переговоры относительно дополнительного соглашения о поставке истребителей F-16 по требованию Анкары.