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Столтенберг озвучил прогноз о членстве Швеции в НАТО
02.01.2024 04:36 Алина Груднева

Столтенберг озвучил прогноз о членстве Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Швеция получит членство в Североатлантическом Альянсе в 2024 году.

Об этом сообщает информационное агентства DPA.

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По словам Столтенберга, Швеция станет 32-м членом НАТО на Вашингтонском саммите, который состоится в июле. Он уверен, что страна выполнит условия, которые выдвинула Турция.

Сейчас между этими двумя странами продолжаются переговоры относительно дополнительного соглашения о поставке истребителей F-16 по требованию Анкары.

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